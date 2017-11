Povestea româncei care produce cele mai tari seriale: “The Bing Bang Theory” şi “Two and a Half Men”. Mona Garcea: "Am început prin a duce cafea scenariştilor. Despre România, îmi aduc aminte ca o ţară frumoasă"

Dacă eşti un împătimit al serialelor înseamnă că nu ai ratat niciun episod din “Two and a Half Men”, “The Big Bang Theory” sau “CSI New York”. Interesant este că, în timp ce savurezi chiar acum cine ştie ce scenă, habar nu ai că în spatele ei se află chiar o… româncă . Se numeşte Ramona Garcea şi are un succes incredibil!

Mona Garcea s-a născut în Braşov în urmă cu 41 de ani. A plecat din România, împreună cu părinţii, 11 ani mai târziu, aşa că amintirile sale despre ţara natală sunt puţine şi nu întotdeauna frumoase, aşa cum ne-ar plăcea să credem.

“AM ÎNCEPUT PRIN A DUCE PRÂNZUL ŞI CAFEAUA SCENARIŞTILOR!”

Ajunsă pe tărâmul “făgăduinţei”, Mona a crescut diferit faţă de cei rămaşi acasă. Spiritul liber, imaginaţia bogată şi talentul au transformat-o în una dintre cele mai renumite producătoare din Statele Unite ale Americii. “Am un simţ al umorului foarte sarcastic, cumva negru, care uneori poate fi considerat supărător, dar asta este felul în care eu tratez viaţă şi mă face să nu iau lucrurile mult prea în serios”.

Numele i-l puteţi vedea la începutul său sfârşitul fiecărui episod din cele mai tari seriale ale momentului.

“Am absolvit University of Central Florida cu licenţă în teatru, iar câţiva ani după asta, m-am mutat în Los Angeles. Am început ca şi production assistant, ducându-le prânzul şi cafeaua echipei şi scenariştilor. Este nivelul de început al joburilor în Los Angeles, dar este un pas necesar pentru a urca pe scara industriei TV. Singurii care pot sări peste această treaptă sunt cei care au rude în industrie, iar eu nu cunoşteam pe nimeni când m-am mutat în L.A., nici măcar o persoană. Aşa că am început de la zero, dar m-am bucurat de fiecare secundă”.