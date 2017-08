Prințesa Diana, așa cum numai o mamă poate fi văzută prin ochii copiilor ei! După 20 de ani, Prinții William și Harry mai au lacrimi în ochi când își amintesc de ”MOMMY”

Acum 20 de ani, o lume întreagă era încremenită de durere. Prințesa Inimilor, Diana, sfârșește într-un accident grav de mașină... Plânsă de milioane de oameni, dispariția lui Lady Di întristează cel mai mult, așa cum e și firesc, pe cei doi fii: William și Harry.

Trec două decenii, prințișorii devin adulți, primul chiar părinte. Un adevăr e înțeles și cu mai multă durere de copiii Dianei: dragostea de mamă nu poate fi înlocuită de nimeni și nimic... Și cum bine spunea bătrânul La Rochefoucauld: „Amintirea este singurul paradis de unde nimeni nu ne poate alunga nimeni”,

Cea mai frumoasă odă dedicată unei mame

Lady Di rămâne pentru fii ei ca o icoană ale cărei culori nu pot fi contestate, la care te închini ori de câte ori vrei să plângi pe umărul mamei, ori de câte ori ai nevoie de alinarea maternă...

Prinții William și Harry ai Marii Britanii rememorează amintiri din copilărie, la două decenii după decesul neașteptat al mamei lor, Diana, prințesă de Wales, în cadrul unui nou documentar de televiziune, informează duminică Reuters.

Filmul de 90 de minute, intitulat "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy" — comemorează viața și activitatea Dianei, subliniază într-un comunicat Palatul Kensington.

Diana, prințesă de Wales, prima soție a moștenitorului tronului Marii Britanii, prințul Charles, și-a pierdut viața într-un accident de mașină în Paris în august 1997, la vârsta de 36 de ani. William — al doilea moștenitor la tronul Marii Britanii — avea atunci 15 ani, iar Harry 12 ani.

Răsfoirea dureroasă a albumelor de fotografii

În documentar, William și Harry sunt filmați vorbind despre copilărie în timp ce se uită la fotografiile dintr-un album de familie compilat de mama lor.

Ei amintesc despre simțul umorului caracteristic prințesei Diana pe care Harry o descrie drept "unul dintre cei mai neastâmpărați părinți". În plus, cei doi rememorează durerea provocată de divorțul părinților lor și de clipele trăite după decesul Dianei.

"Nimeni nu a mai spus această poveste din punctul de vedere al doi oameni care au cunoscut-o mai bine decât oricine altcineva și care au iubit-o cel mai mult: fiii ei", a declarat pentru sursa citată Nick Kent, producătorul executiv al documentarului.

La începutul acestui an, William a amintit că șocul pierderii mamei lui încă îl urmărește, la 20 de ani de la dispariția ei.

Nevoia de consiliere psihologică după pierderea mamei

Harry a mărturisit la rândul său, în acest an, că a avut nevoie de consiliere pentru a putea trece peste durerea provocată de moartea mamei sale. Prințul a povestit într-un interviu acordat în aprilie publicației Daily Telegraph că și-a suprimat emoțiile după decesul Dianei, decizie care i-a afectat serios viața personală și profesională. El a declarat că a apelat la un specialist după ce fratele său, prințul William, l-a sfătuit să solicite ajutor.

"Ceea ce ne-am dorit a fost ca în anii ce vor veni, prinții William și Harry să le prezinte cu bucurie acest film copiilor lor și să le arate acestora cine a fost bunica lor" , a adăugat Kent.

Diana a lăsat în urmă muuuultă dragoste

Filmul, realizat de Oxford Film and Television, va fi difuzat luni, 24 iulie, în Marea Britanie și Statele Unite, precizează sursa citată. Mai multe evenimente comemorative au fost planificate pentru a marca împlinirea a două decenii de la moartea prințesei Diana, la 31 august 1997.

O statuie comemorativă, comandată de cei doi frați, urmează să fie ridicată în onoarea Dianei în fața reședinței lor oficiale din Londra, mai arată Reuters.Obiecte rar văzute aparținând prințesei Diana, printre care se numără colecția sa muzicală și încălțămintea de balet, au fost expuse sâmbătă la Palatul Buckingham.

Diana, prințesă de Wales, a murit într-un accident de mașină alături de Dodi al Fayed, la Paris, în 1997, în timp ce erau urmăriți de paparazzi pe motociclete.