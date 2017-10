Vor spune „Goodbye to Gravity” pentru totdeauna și vor pleca printre stele! NASA trimite pe Marte un robot cu numele celor patru artiști decedați la Colectiv!

Colectiv. S-au spus multe, în cifre sau în povești. Rănile mai dor și astăzi și tinerii care au scăpat cu viață după tragicul eveniment încă poartă povara unor amintiri terifiante, cu miros de ars, cicatrici și sunet de haos.

Nimeni nu are să uite prea ușor ce s-a întâmplat la Colectiv. Un concert, un club sub steaua ghinionului și 64 de suflete care aveau să se înalțe, pentru totdeauna, către Ceruri. Printre ei și patru dintre membrii formației Goodbye to Gravity.

Alex Pascu. Mihai Alexandru. Vlad Țelea. Bogdan Enache. Aproape că vezi un medic venind cu lista celor decedați și anunță, rece și sacadat, ca un judecător ce bate cu ciocanul o sentință în fața destinului, patru nume de tineri al căror vis s-a oprit în urmă cu doi ani, la Colectiv.

Fanii nu i-au uitat. Printre ei, Andreas Schönhofen, care a vrut să aducă un omagiu artiștilor săi preferați.

Doi ani de la COLECTIV. 153 de secunde în iad. 64 de morți. 186 de răniți. Plus un infinit de tristețe

„În amintirea celor patru membrii Goodbye to Gravity care și-au pierdut viața, am ales să le adaug numele pe lista misiunii InSight a celor de la NASA. Numele celor patru (alături de numele altor două milioane de oameni din întreaga lume) se vor adăuga pe un microcip.

Acesta va fi montat pe InSight NASA Lander, un robot ce va părăsi Pământul în mai 2018 și va ajunge pe Marte în noiembrie 2018, acolo unde va rămâne pentru totdeauna. Trupa Goodbye to Gravity a avut mereu o mare legătură cu călătoriile spațiale. Acesta este motivul pentru care am ales acest mod de a-i onora pe acești patru tineri”

Doi ani de la COLECTIV. Goodbye to Gravity. "S-au apucat de cântat în adăpostul antiatomic de la federația de scrimă. Au pus cartoane de ouă pe pereți”...

Pentru muzica lor, pentru mesajul transmis și pentru toată energia pe care o emanau, fanii nu au uitat în nicio secundă de Goodbye to Gravity, chiar dacă rănile au fost adânci și timpul a început să adune, deja, doi ani de la tragicul eveniment de la Colectiv.

Din mai 2018, patru din cei cinci membri ai formației vor spune „Goodbye to Gravity” pentru o ultimă dată și vor pleca spre Marte, acolo unde numele vor rămâne pentru totdeauna. Printre STELE, acolo unde au sperat să ajungă cu muzica lor. Destinul nu i-a vrut printre stelele de aici, artiști și cântăreți, ci printre stelele de Sus.

Iată mai jos și biletele lor către Eternitate...

Alex Pascu

Mihai Alexandru

Vlad Țelea

Bogdan Enache

Credit foto: Teodora Maftei