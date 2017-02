La povești cu "Prietenii de la 11". Florin Ristei și Diana Munteanu se pregătesc de emisiune, Live pe Facebook: "Era sa mor, să cad într-o prăpastie. Mi-am tăiat piciorul pâna la os"

Primăvara va aduce la Antena 1 o nouă emisiune tip magazin, veselă, cu informații din toate domeniile și invitați potriviți pentru fiecare rubrică. ”Prietenii de la 11”, care va debuta pe data de 6 martie, de la ora 11:00, va fi prezentată de Florin Ristei și Diana Munteanu, care se pregătesc în aceste zile pentru noua producție.

Cei doi prezentatori simpatici au stat la taclale, astăzi, Live pe Facebook. Au povestit vrute şi nevrute, întâmplări personale, dar şi despre ce se va întâmpla în noul show, cu zgârcenia de rigoare. Doar trebuie să rămânem în suspans puţin..

"Vor fi mai multe rubrici, ne vom plimba prin mai multe domenii. Şi vom avea de la mâncărica, până la shopping, lifestyle, tot ce trebuie. Va fi ca şi cum ne-am întâlni şi am vorbi despre ce mai e nou pe piaţă, cine ce mai lansează", a povestit Diana Munteanu.

Odată cu premiera emisiunii, Ristei le-a pregagtit şi o mega-surpriza fanilor:

"Pe 6, când plecăm şi cu emisiunea la drum, vin cu trupa şi lansăm un nou clip care se numeşte "Din întâmplare", ne-a spus Florin Ristei.

Cei doi prieteni au abordat tot felul de subiecte, de la ce le place să facă în timpul liber, până la întâmplări destul de serioase, care le-ar fi putut pune viaţa în pericol. Doar asta fac prietenii, împart şi bucurii şi necazuri.

"Dacă aş avea mai mult timp liber decât am, m-aş plimba mai mult. Timp liber pentru mine înseamnă plimbare, sport, relaxare. Am făcut mult sport la viaţa mea. Alerg în parc acum, că se face frumos afară. Ne vedem în pădure la Băneasa", spune Diana Munteanu.

În schimb, pentru Florin Ristei, timpul liber curge altfel: "Eu călătoresc foarte mult, conduc. Îmi place mai mult drumul decât destinaţia. Cam atât fac şi seri cu prietenii, FIFA".

Printre altele, artistul a recunoscut că a fost la un pas de o tragedie, anul trecut, pe când se afla în Thailanda: "Era să mor. Anul trecut în Thailanda era să cad într-o prăpastie, am căzut cu scuterul. A fost foarte, foarte rău, mi-am tăiat piciorul până la os. Am vrut să fiu teribilist şi să-i filmez pe ceilalţi cu spatele şi în faţa mea era o mare râpă. Am avut instictul să mă arunc de pe scuter, dar a căzut peste mine".