Adriana Bahmuţeanu a răbufnit! Ce a declarat prezentatoarea TV despre divorţul dintre Maria Constantin şi Marcel Toader: "O tinerică dornică de afirmare şi un ginere tomnatic"

Proaspăt întoarsă din concediu, Adriana Bahmuţeanu a ţinut să îşi spună părerea despre divorţul dintre Marcel Toader şi Maria Constantin. Ba mai mult, prezentatoarea TV a oferit, pe pagina personală de Facebook, şi o serie de sfaturi cuplurilor

“Tocmai ce m-am întors din vacanţă şi toată lumea mă întreabă ce părere am despre despre divorţul anului sau dacă am auzit că s-a rupt filmul între o tinerică cântăreaţă dornică de afirmare şi ginerele tomnatic, cu alură de playboy, aflat la a nu ştiu câtă tentativa de a jura credinţă veşnică în numele celulei de bază. Ca să le răspund tuturor, am să vă spun ce cred eu despre căsătorie, că vorba aia, am ceva experienţă, nu? Ei bine, cred că e mai bine să alegem cu cine vrem să îmbătrânim după ce trecem prin mai multe relaţii din care învăţăm ce vrem şi mai ales cum nu vrem să viaţă în doi! Cred că o căsătorie e un parteneriat în care fiecare vine cu cota lui parte de 50%. Asta înseamnă că amândoi contribuie la binele familiei şi că ambii parteneri sunt sinceri şi îşi spun unul altuia deschis cum doresc să se desfăşoare relaţia de cuplu.

Cred că e bine să stabileşti de la început ce îţi place şi ce nu-daca de exemplu doreşti ca el să te ajute la treburile casnice sau să nu îşi bage nasul în bucătărie, dacă îţi doreşti o relaţie monogamă sau dacă eşti dispusă să închizi ochii când te înşeală, dacă vrei sex de două ori pe zi sau de două ori pe lună sau dacă numai unul dintre parteneri aduce bani în casă, cum se împart banii, cine şi cum va avea grijă de copii, şamd.

De cele mai multe ori însă cuplurile nu discuta deschis nici despre înşelat, nici despre bani, practic nu discuta deschis despre mai nimic dar se aşteaptă ca relaţia să meargă din inerţie pentru că <<aşa trebuie dacă ne-am luat!>> Adică e musai ca cei doi să fie fideli precum taitelul, sinceri, oneşti şi dulci dulci dulci până când iubirea se transformă în diabet zaharat dar fără să stabilească condiţiile de la bun început!!! Nimic mai fals!

Atâta timp cât nu stabileşti ferm ce anume vrei de la partenerul tău şi cum îţi doreşti să se desfăşoare căsnicia ta, ea nu va funcţiona pentru că celălalt nu visează niciodată ce îţi doreşti tu! Din păcate, de multe ori oamenii confundă perioada de indragosteala, în care totul e rooz şi partenerul e minunat cu viaţa de cuplu, în care uneori intervine rutina şi obişnuinţa.

Aşadar, dacă vrei să spui "DA!" gândeşte-te bine la cum vrei să fie viaţa ta şi spune-i deschis şi partenerului!!! Cu condiţia să nimereşti un om sincer şi cu toate ţiglele pe casă, adică sănătos mintal şi moral... altfel... mai cauta!!!! SUCCES!!! Căsătoria e o experienţă minunată dacă ai partenerul potrivit pentru tine!!!!!!!!”, a scris Adriana Bahmuţeanu.