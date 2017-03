A rămas fără 100.000 de dolari în câteva clipe, dar Florin Salam are conturile pline. Aşa că nu a spus "Nu!" atunci când a vrut să-şi satisfacă o dorinţă destul de extravagantă.

Artistul s-a hotarat sa nu mai foloseasca servetele si si-a comandata cate 100 de prosoape, inscriptionate cu numele sau, pe care le foloseste in timpul cantarilor.

In cazul in care cineva isi facea griji, stati linistiti! Manelistul are de unde.