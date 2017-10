Andreea Marin, primele declaraţii despre noul iubit: "Am avut câteva luni înainte să afle presa. Iubesc matur"

Andreea Marin a trecut prin momente grele, dar a reuşit să treacă peste ele cu optimism şi zâmbetul pe buze. Acum, vedeta are motive de bucurie şi se bucură de o etapă nouă în viaţa ei, alături de iubitul Adrian Ionuţ Brâncoveanu, un bărbat de 32 de ani.

"Am avut noroc că totul s-a aflat târziu şi am avut câteva luni de linişte. Nu sunt un om care îşi permite să greşească de prea multe ori. Trebuie să porneşti cu încredere într-o relaţie. Acum, pentru mine, este foarte bine. Am primit O.K.-ul şi de acasă. Avem preocupări comune, fără ele nu ar exista apropiere", a povestit Andreea Marin la Antena Stars.