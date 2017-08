Cu un ochi râde, cu altul plânge! Ce a spus Maria Constantin, după ce a ieşit de la examenele de la Conservator: "Am văzut o tristeţe în ochii ei"

Maria Constantin a avut examene la Conservator. Elena Merişoreanu s-a întâlnit cu artista de muzică populară, după ce s-a prezentat în faţa profesorilor şi i s-a destăinuit.

"Am rămas şocată de această schimbare. Venea de la Conservator, era fericită că i-a mers glasul şi a fost apreciată, dar se citea o tristeţe în ochii ei. Regret enorm de mult că s-a întâmplat aşa, dar să nu uităm că Maria Constantin e o talentată, e o frumoasă, are viaţa înainte şi, zic eu, că timpul aduce consolare. Ea era foarte veselă, chiar s-a aruncat la mine în braţe: «Vai, că sunt foarte fericită, că uite: am cântat bine, am fost apreciată la Conservator». Dar vă spun, am văzut o tristeţe în ochii ei – mi se pare normal să fie aşa. Nu, nu, eu nu mă bag în problemele lor, pentru că nu am fost apropiată de ei, nu am fost la petreceri. Am fost doar la filmări şi la spectacole.", a povestit Elena Merişoreanu în cadrul emisiunii "Cool Summer Nights" de la Antena Stars.