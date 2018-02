Drepturile de autor pentru piesa lui Prince, „Soft and Wet”, scoase la vânzare pe eBay. Oricine le poate cumpăra!

Un fost colaborator al cântăreţului Prince vinde partea sa de drepturi pentru melodia „Soft and Wet”, pe care o deţine alături de reprezentanţii artistului, la preţul de 490.000 de dolari, scrie nme.com

Chris Moon a început să lucreze cu Prince în perioada adolescenţei acestuia. Moon l-ar fi învăţat pe Prince cum să înregistreze, să producă şi să îşi facă propriile casete demo.

„Soft and Wet” a fost primul single solo al lui Prince, lansat în 1979. Potrivit publicaţiei Star Tribune, drepturile lui Moon pentru această piesă au fost scoase la licitaţie pe eBay, la preţul de 490.000 de dolari.

„Deţine un cântec al lui Prince alături de artist!”, arată anunţul de vânzare.

„Nimeni altcineva nu a mai făcut ceva asemănător, din cunoştinţele mele, aşa că înţeleg de ce unii oameni nu cred că este adevărat”, a mai scris Moon.

El a explicat că motivul pentru care vinde partea sa de drepturi pentru această melodie este că se apropie de vârsta de pensionare şi a decis să îşi vândă câteva dintre bunuri.

„Acum aş vrea să văd pe altcineva care se bucură de coproprietatea acestui single”, a adăugat Moon, care a fost coproprietar al drepturilor pentru această melodie timp de patru decenii.

Prince Rogers Nelson a murit la vârsta de 57 de ani, pe 21 aprilie 2016, în urma unei supradoze accidentale cu un analgezic deosebit de puternic, fentanil. Trupul neînsufleţit al artistului a fost descoperit în studioul lui de înregistrări Paisley Park din Chanhassen, un oraş din statul american Minnesota.

Cântăreţ, compozitor, aranjor şi instrumentist, considerat unul dintre cei mai inventivi muzicieni din epoca modernă, Prince s-a inspirat din artişti aparţinând unor genuri muzicale diferite, precum James Brown, The Beatles şi Jimi Hendrix. Printre piesele sale de succes se numără „Little Red Corvette”, „Let's Go Crazy”, „When Doves Cry”, „Cream” şi „Get Off”. Originar din Minneapolis, a devenit cunoscut la sfârşitul anilor 1970 cu piesa „Wanna Be Your Lover” şi, în următoarele decenii, a cucerit publicul şi topurile muzicale cu albume precum „1999” şi „Purple Rain”.

Prince a câştigat şapte premii Grammy şi cele 39 de albume ale sale s-au vândut în peste 100 de milioane de copii. Artistul a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original, în 1985, cu single-ul „Purple Rain”, de pe coloana sonoră a filmului omonim.