French Montana, Don Juanul cu factori X, Y, Z și talent muzical cât zece, a fost surprins pe plajă alături de noua iubită! Fostele partenere Iggy Azalea și Khloe Kardashian, eclipsate de frumusețea roșcatei!

French Montana, Don Juanul cu factori X, Y, Z și talent muzical cât zece, a fost surprins pe plajă alături de noua iubită! Fostele partenere Iggy Azalea și Khloe Kardashian sunt, fără îndoială, eclipsate de frumusețea roșcatei!

Deși prin așternuturile rapperului american au trecut dive una și una, niciuna nu a atras mai mult atenția fotojurnaliștilor ca actuala.

Cu un trup tonifiat și un posterior apetisant, tânăra a reușit să întoarcă toate privirile de pe plajă asupra ei. Și nici nu e de mirare, având în vedere că Kim Kardashian sau Jennifer Lopez sunt ”mici copile” pe lângă ea la capitolul forme.

„Hey pretty lady/ Girl, you can be my baby/ I think you so underrated/ And I can’t wait to hit it, hit it” , oare îi cantă French Montana noii iubite?!

Nu știm cum a cucerit-o, cert e că artistul pare mai fericit ca niciodată!