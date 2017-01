Nicoleta Nucă a fugit din ţară şi s-a transformat total. Fosta concurentă "X FACTOR" dă cărţile pe faţă: "Noaptea mă sufocam, am stat 12 ani cu picături pentru nas"

Nicoleta Nucă recunoaște că s-a operat la nas. Artista avea probleme mari cu căile nazale

"Toată treaba cu operaţia a plecat de la o problemă medicală. Am fost dependenta de picături pentru nas timp de 12 ani, mă sufocam noaptea. Nu mai puteam sta aşa, motiv pentru care am decis să mă operez. E acelaşi nas, doar că puţin mai mic. Mă consider norocoasă pentru că totul a mers bine şi iată că nu mai nici umflături, nici vânătăi. Şi dacă tot eram la clinica asta din Turcia, am decis să mai fac o schimbare. Mi-am mărit şi sânii", a povestit Nicoleta.