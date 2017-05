Numai mamă să nu fii! Mama Denisei Răducu, nedormită și cu lacrimile secate, stă zi și noapte la capătâiul fiicei ei. Scene dramatice surprinse la spital!

Denisa Manelista este grav bolnavă, iar admiratorii ei sunt mai îngrijorați ca niciodată, mai ales că artista lor preferată este încă internată la spital, iar medicii îi dau foarte puține șanse de supraviețuire. Frumoasa artistă a fost zi și noapte vegheată de mama ei, care nu s-a dezlipit de fiica ei dragă.

Mama Denisei, nedormită și cu lacrimile secate, stă zi și noapte la capătâiul fiicei ei. Pauze mai face doar atunci când mai pleacă să cumpere ceva sau să vorbească la telefon. Femeia se roagă la Dumnezeu să facă o minune pentru copilul ei!

„Toate prietenele mele şi mami îşi doresc să mă vadă măritată, dar le-am explicat că nu am întâlnit până acum persoană potrivită şi, în plus, carieră este pe primul loc. Mama îmi spune adesea că ar trebui să fiu o gospodină mai bună, să nu mai arunc banii la restaurante, dar chiar nu am timp deocamdată de treburi casnice”, a declarat acum trei ani frumoasă vedetă. Acum, nu măritatul și gătitul sunt prioritățile vedetei, ci dorința de a se face bine și de a învinge teribila boală.

Dacă la început s-a spus că ar suferi de aceeaşi boală ca Ileana Ciuculete, acum s-a aflat că ficatul Denisei acedat pur și simplu, artista ajungând să fie transportată într-un scaun cu rotile...

Sursă foto: wowbiz.ro