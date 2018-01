Oana Roman dă cărțile pe față despre căsnicie cu Marius Elisei: "Această relaţie a început fără ca cineva să ne dea vreo şansă"

Oana Roman sărbătorește cinci ani de căsnicie cu Marius Elisei. Vedeta ne spune cum sau cunoscut și cum își trăiesc în cotinuare povestea lor de dragoste.

"Numărul 13 mi-a purtat foarte mult noroc. Într-o zi de 13 mi-am cunoscut soţul, iar la mine 13 înseamnă noroc. Într-un an ne-am şi căsătorit. Pe 15 ianuarie am ajuns la starea civilă. La o lună după acest eveniment a venit pe lume Isabela. Eu cu Marius comunicăm telepatic. Această relaţie a început fără ca cineva să ne dea vreo şansă. Cred că nici noi nu ne-am dat vreo şansă. Eu am simţit de la început că există o legătură puternică între noi. Marius mi-a spus din prima că o să fiu mama copiilor lui. Am visat că o să am o fetiţă pe care o să o cheme Maria Isabela. Marius este un băiat de cartier şi a crescut într-o lume destul de dură. Când alţii petreceau, el stătea acasă şi schimba scutece şi pansamente", a afirmat Oana Roman.