Oana și Viorel Lis, la sapă de lemn! Trăiesc de pe o zi pe alta, din cauza problemelor de sănătate ale fostului edil: ”Avem verighetele băgate la amanet! Acum nu mai avem ce vinde”

Oana și Viorel Lis vorbesc despre situația lor financiară. Cei doi nu au o situație extrem de bună, iar din cauza problemelor de sănăatate ale lui Viorel Lis, cei doi au fost nevoiți să împrumute bani.

"Eu nu am fost bogat. Lumea spune: cum să fi fost primar şi să nu fii bogat. Eu la ora actuală trăiesc din pensie şi din ajutorul de revoluţionar. Nu mai avem ce să vindem acum. Pe Oana o vând (râde). Am avut verighetele băgate la amanet.

Viaţa e scumpă. Banii s-au dus, am trăit din plin. Când s-au dus am mai vândut câte ceva. Pariurile înseamnă ştiinţă acum. Trebuie să ştii exact când una pierde, una vinde meciul. Sâmbătă nu aveam bani şi am luat 350 de lei cu 2 lei", a spus Viorel Lis.