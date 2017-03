S-a căsătorit Miley Cyrus?

Tatăl artistei, Billy Ray Cyrus , a postat pe contul său de socializare o poză cu fiica sa îmbracată in alb iar la descriere a scris: " I'm so happy...you are happy @mileycyrus. " ( Sunt atât de fericit...tu ești fericită ) . Fanii artistei s-au grăbit să presupună că aceasta s-a căsătorit cu logodnicul ei , Liam Hemsworth. Însă, sora artistei, Noah Cyrus, a infirmat zvonurile declarând că probabil sora sa doar se amuza puțin. Inclusiv managerul artistei a declarat că sunt doar niște poze frumoase cu artista în rochie albă.

Fosta Hannah Montana (24 ani) și actorul australian (27 ani) și-au început relația în 2010 în timpul filmărilor pentru filmul "The Last Song " însă în 2013 aceștia s-au despărțit. În anul 2015, când nimeni nu mai spera la o împăcare, imagini cu cei doi au apărut în presă , mai apoi relația fiind confirmată iar în decursul unui an și logodna?!