Soţia presupusului amant al Mariei Constantin, prima apariţie la TV, după ce a izbucnit scandalul: ”Știu de relația lor!”

Soţia presupusului amant al Mariei Constantin a rupt tăcerea şi a vorbit despre căsnicia ei, dar şi despre divorţul anului. Emilia Dorobanţu a mărturisit că nu e însărcinată, aşa cum s-a zvonit de curând.

"Nu vreau să mă promovez printr-un scandal. (..) Am discutat de mai multe ori cu soţul meu. Sunt afirmaţii care nu sunt susţinute de probe. Eu nu l-am cunoscut niciodată pe Marcel, cu ea nu am vorbit de foarte multe ori”.



Eu ştiam de o relaţie anterioară pe care a avut-o cu Maria Constantin. Nu am avut şi nu am indiciii care să mă ducă acum la anumite îndoieli. Nu ne poate dezbina. Eu nu sunt pusă în situaţia în care să iert pentru că nu există ceva concret. Eu nu am văzut nicio dovadă clară. Nu sunt pusă în situaţia să iert. Într-o căsnicie trebue să faci compromisuri. Mă rog că acest scandal să se încheie cât mai repede." a spus Emilia Dorobanţu.