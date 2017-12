O mare parte din venituri a revenit francizei "Fast and Furious", lansat în aprilie. Pe locul doi în acest top se află colegul de platou al lui Vin Diesel, Duein Jonson. The Rock, cum mai este cunoscut, a jucat anul acesta în "Baywatch" şi "Gumangi, Weolcome to the Jungle". Pe locul al treilea se află frumoasa vedetă a peliculei "Wonder Woman".