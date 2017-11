Viorel Lis, internat de urgenţă. Medicii, însă, sunt rezervaţi. Oana Lis: "După 20 de ani, rămân singură"

Viorel Lis, fostul edil al Capitalei, a ajuns la spital cu probleme grave de sănătate. Se pare că acesta a fost operat de colecist, iar starea lui nu este un foarte bună, iar medicii sunt rezervaţi.

În urmă cu câteva zile, pe când Viorel era încă pe picioarele sale, Oana a mers cu fostul editl la o clinică de specialitate unde medicii i-au făcut mai multe analize de specialitate.

"Au vrut să îl interneze, dar a refuzat. Am mai stat o zi şi ne-au zis că face peritonită şi septicemie. E, într-adevăr, o operaţie uşoară, dar în starea lui e mai dificil, poate face complicaţii. Nu am ştiut că e atât de grav. A fost aproape de moarte iarăşi. Ştiu, are o vârstă, dar e omul cu care trăiesc de 20 de ani", a spus soţia lui Viorel Lis.

Oana şi Viorel Lis sunt împreună de la sfârşitul anilor '90 şi formează unul dintre cele mai nonconformiste cupluri din showbiz-ul autohton.