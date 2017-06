Această tânără are 23 de ani și doi copii, dar e mai sexy decât îți poți imagina! Cum arată femeia cu aproape șapte milioane de fani

O femeie de 23 de ani a reușit să uimească întreaga planetă cu modul în care arată, deși este mamă a doi copii!

O cheamă Tammy Hembrow și este o celebră antrenoare de fitness. A ajutat-o chiar și pe vestita Khloe Kardashian să se apuce serios de sport.

Are doar 23 de ani, e extrem de sexy și are doi copii, dar asta n-o oprește să aibă o siluetă de zeiță, la care aspiră orice femeie.

Secretul frumuseții? Exerciții cardio, o alimentație sănătoasă și ridicatul de greutăți!

Cu 6,7 milioane de fani doar pe Instagram, Tammy fac senzație cu fiecare fotografie pe care o postează.

Urmărește pozele în galeria foto de mai sus!

Citește și:

O tânără s-a transformat într-o bombă sexy după ce a slăbit 56 de kilograme! Acum toți bărbații o doresc