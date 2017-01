I-a dat cu flit lui Justin Bieber şi a luat de soţ un magnat egiptean! Moldoveanca Xenia, nuntă de peste un milion de euro

Nuntă de mari fițe la malul mării în Grecia. După ce l-a lăsat cu ochii în soare pe Justin Bieber, o superbă moldoveancă i-a spus" Da" unui magnat egiptean, cu 36 de ani mai în vârstă decât ea. Imaginile de la nuntă sunt parcă desprinse dintr-o poveste, iar fanii au rămas impresionați de frumusețea și luxul de care au avut parte oaspeții la celebra nuntă

I-a dat cu flit celui mai in vogă artist, Justin Bieber, pentru un egiptean trecut de prima tinereţe. dar putred de bogat! O sexy moldoveancă face senzaţie peste Ocean cu viaţa ei amoroasă şi. nu numai!

Xenia a devenit faimoasă o dată ce a apărut în videoclipul celebrului cântăreţ şi s-ar fi iubit pătimaş cu vedeta adorată de milioane de femei din întreaga lume. Ea a fost însă norocoasa care i-ar fi încălzit patul superstarului canadian!

Superba moldoveancă l-ar fi făcut pe Justin să uite de fosta relaţie iar frumuseţea ei l-a fermecat pe cântăreţ. La vremea respectivă, moldoveanca declara că artistul este un as în ale amorului.

"Am filmat mai întâi scena în care eu eram întinsă pe pat, iar el cânta - am făcut asta destul de mult timp. În pauze am vorbit încercând să aflăm cât mai multe unul despre celălalt, așa că n-a fost prea ciudat când a venit momentul să ne facem de cap. Numai că a trebuit să tot exersăm. Am filmat din mai multe unghiuri diferite, de foarte multe ori. Și da, Justin Bieber sărută foarte bine."

Însă povestea dintre cei doi nu a avut un final fericit. Se zvoneşte că top modelul l-ar fi lăsat cu ochii în soare pe Bieber atunci când în viaţa ei a intrat un afacerist miliardar putred de bogat!

După nici un an de relaţie, sexy moldoveanca de 26 de ani şi-a unit destinele cu miliardarul egiptean, pe insula Santorini din Grecia. Chiar dacă bărbatul este mai în vârstă cu 36 de ani decât ea, Xenia i-a jurat iubire veşnică într-un cadru de vis din insulele greceşti. Iar costul nunţii de basm se ridică la peste 1 milion de euro. Cel puțin așa scrie presa mondenă. Dar ce contează banii atunci când ai lângă tine o aşa. comoară.

Îmbrăcată într-o rochie de mireasă a unui cunoscut creator de modă, albă, cu dantelă şi voal lung, Xenia a strălucit în ziua nunţii. La propriu! Se spune că după îmbrăcămintea acestui designer stau la coadă luni în șir cele mai importante staruri ale industriei muzicale și cinematografice de la Hollywood. Rochiile de mireasă ale designerului ajung la un preț de zeci de mii de dolari.

Împodobită cu diamante de sute de mii de euro, cu părul prins în coadă şi însoţită de tatăl ei, frumoasa moldoveancă a coborât dintr-o calească trasă de cai.

Locul ceremoniei ar fi fost ales de mireasă. La festivitate au fost invitate peste 150 de persoane, care au fost cazate în cele mai luxoase hoteluri din Grecia. Locul extravagant în care a spus da, a fost împodobit cu sute de flori albe şi roz în special orhidee iar scaunele şi decorul a fost de un alb pur! Totul înconjurat de marea albasteră. Ce mai, peisajul îţi tăia respiraţia.

Magnatul Egiptean şi-a aşteptat emoţionat mireasa la altar iar tortul şi petrecerea au fost de 7 stele. Un tort imens cu multe etaje a făcut delciul serii iar artificiile înalte de zeci de metri au colorat cerul grecesc. Nu au lipsit nici dansurile specifice iar recepţia a fost și ea una de lux, plină de surprize!