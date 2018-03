Trucuri pentru un chip luminos. Vei întineri cu 5 ani

Stresul, grijile, activitățile solicitante, munca și viața de familie duc la epuizare. Toate acestea se văd pe chipul nostru. Dincolo de un aspect inestetic, un chip obosit arată toate afecțiunile de care suferi.

Apa rece

Când îți simți chipul obosit, primul pas pe care îl poți face este să te înviorezi cu puțină apă rece. Îmbujorează pomeții și pune sângele în mișcare, ceea ce va mai reduce din cearcăne și din aspectul de piele ternă. Poți continua 5-10 minute cu un masaj facial scurt, efectuat cu mișcări blânde de sus în jos.

Pliculețe de ceai

Pentru că oboseala este mai evidentă în zona ochilor, poți aplica felii de castravete și să le lași să acționeze 5-10 minute, apoi să clătești cu apă rece. Un alt remediu rapid de a lumina chipul constă în folosirea a două pliculețe de ceai - de lavandă, de mușețel sau ceai verde - , care reduc cearcănele.

Apa termală

Împrospătează tenul și nu îl vei mai simți încărcat odată ce ai folosit apa termală.

Hidratează cu o cremă rece

Produsul rece aplicat pe piele va descongestiona zonele umflate și va face pielea să arate mai întinsă și mai odihnită.

Bea apă caldă cu lămâie

Bea pe stomacul gol o cană de apă călduță, în care storci zeama de la o jumătate de lămâie. Antioxidanții și vitamina C din lămâie oferă chipului o strălucire sănătoasă și favorizează eliminarea toxinelor și lichidelor în exces. În plus, lămâia reduce inflamația, ceea ce înseamnă că pungile de sub ochi se vor dezumfla.