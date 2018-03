Faimoasa Israela, fostă balerină și femeie de afaceri, lasă în urmă O AVERE FABULOASĂ. Acum patru ani, și-a făcut TESTAMENTUL. Cui lasă toată avuția ei!

Avocata ei a alertat autoritățile și a sunat imediat la 112. Iar pompierii, poliţiştii şi criminaliştii au ajuns în grabă la locuinţa cunoscutei femei de afaceri. După ce angajaţii ISU au spart uşa apartamentului, au găsit-o fără suflare.

ISRAELA A MURIT: Cine rămâne cu averea fabuloasă?

Chiar dacă în ultima vreme nu mai apărea la televizor, voia să-și vândă casa din Maramureș și să se mute în Spania, Israela a fost până în ultima clipă o femeie foarte bogată. Rămâne de văzut, acum, cine va moșteni banii și proprietățile celebrei Israela. În tinerețe, Israela era o balerină apreciată, apoi a intrat în lumea afacerilor. În 2014 și-a făcut testamentul și avea o avere fabuloasă, de aproximativ 50 de milioane de euro.

În anul respectiv și-a făcut testamentul, deoarece dorea să-și protejeze soțul, fiind în jurul ei mai multe persoane care i-ar fi vânat banii din conturi. Nimeni nu știe dacă ulterior femeia s-a răzgândit și nu i-a mai lăsat la fostul soț nimic.

ISRAELA A MURIT: Israela Vodovoz a devenit cunoscută în 2008 când s-a căsătorit cu Liviu Arteni, un bărbat cu 22 de ani mai tânăr decât ea. Au format unul dintre cele mai noncoformiste cupluri din showbiz-ul românesc. Mariajul lor s-a sfârşit în 2016, după ce femeia de afaceri a declarat că bărbatul o agresa.