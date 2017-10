Fratele Mădălinei Manole a oferit fanilor o colecţie de fotografii (încă) nepublicate cu sora lui. Detalii ies la iveală: "Sunt sigur de cine a omorât-o, n-am cum să-mi transform sora într-o sinucigașă!"

Răpus de dor şi de durere, Marian, fratele Mădălinei Manole, menţine vie amintirea surorii lui pentru fani. Recent, bărbatul a publicat pe Facebook mai multe fotografii care nu au fost date publicităţii până în prezent.

Înconjurată de jucării de pluş, în ţinute atrăgătoare sau drăgăstoasă cu fratele ei, artista pare fericită. Sau cel puţin aşa s-a lăsat surprinsă de aparatul de fotografiat.

Fratele ei a susţinut încă de la moartea ei că vinovat de toate ar fi Petru Mircea, soţul artistei, pe care l-a acuzat de altfel de omor.