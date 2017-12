2017 a fost anul sexului puternic! Cele mai de succes nume ale anului sunt de bărbați!

Topurile Billboard - al artiştilor, albumelor (200) şi single-urilor (Hot 100) - au fost dominate, în ultimele 12 luni, de bărbaţi.

Pentru prima dată din 1984, primele zece locuri ale celor mai bine vânduţi artişti sunt ocupate de bărbaţi.

Topul general a avut în vedere clasamentele din perioada 3 decembrie 2016 - 25 noiembrie 2017. Categoria Top Artists clasifică performanţele anului bazate pe activitatea în Billboard 200 şi Billboard Hot 100, precum şi cea de pe platformele de streaming, social media şi informaţiile Billboard Boxscore.

Ed Sheeran încheie anul drept cel mai bine vândut artist, graţie succesului înregistrat de cel de-al doilea album, „÷ (Divide)”, lansat în martie, şi a single-urilor care au intrat în Billboard 100.

Cântăreţul şi compozitorul în vârstă de 26 de ani este primul artist solo britanic care conduce topul anual după George Michael, în 1988 (Billboard a început să facă această analiză în 1981).

Nicio femeie nu se numără între primele zece nume din clasamentele Top Artists, Top Billboard 200 Albums şi Top Billboard Hot 100 Songs.

În 2017, Billboard 200 şi Hot 100 au abundat de genul hip-hop, unul dominat de bărbaţi, mulţumită, în parte, creşterii continue a descărcărilor de pe serviciile de streaming.

Două dintre cele mai titrate cântăreţe, Adele şi Taylor Swift, nu au fost prezente în cele 12 luni cu niciun album. Taylor Swift a lansat „Reputation” prea târziu pentru a fi luat în calcul pentru acest an. Adele s-a aflat în 2016 pe primul loc în topul artiştilor, după ce lansase în 2015 albumul „25”.

Single-ul „Look What You Made Me Do” semnat de Swift a condus Hot 100 la finalul perioadei.

Cea mai bine poziţionată cântăreaţă din topul pe 2017 al artiştilor este Ariana Grande, pe locul al 15-lea. În primele 40 de poziţii se regăsesc doar 8 femei.

De când Billboard a început să întocmească aceste liste de final de an, în 1981, este pentru a treia oară când întregul top 10 este dominat de artisti solo sau de grupul masculine. Ultima dată s-a întâmplat în 1984, când Lionel Richie ocupa locul fruntaş, iar artista cel mai bine clasată era Cyndi Lauper, pe poziţia a 11-a. Înainte de asta, în 1983, Laura Branigan a fost cea mai bine poziţionată artistă, pe locul 13, când Michael Jackson se afla pe prima poziţie.

„Damn.” al lui Kendrick Lamar este albumul care domină topul anului. Doar şase dintre cele 39 de albume clasate pe primul loc în Billboard 200 pe 2017 aparţin femeilor.

În Hot 100, „Shape of You” a lui Ed Sheeran a petrecut 12 săptămâni pe primul loc şi a doborât recordul de cea mai îndelungată prezenţă în top 10, 33 de săptămâni. Piesa a debutat pe locul 1, pe 28 ianuarie, şi a părăsit Top 10 pe 16 septembrie.

Halsey, ca artistă-colaborator, este singura femeie din topul 10 al hiturilor, graţie piesei „Closer” a grupului The Chainsmokers. Cea mai bine clasată piesă cântată de femei este „Stay” (Zedd şi Alessia Cara), pe locul 17. Doar două dintre cele 11 piese care s-au aflat în ultimele 12 luni pe primul loc în Hot 100 aparţin unor femei: „Look What You Made Me Do” a lui Taylor Swift şi „Bodak Yellow (Money Moves)” a lui Cardi B.

Privind debuturile anului, interpreta rap Cardi B se află pe cea mai înaltă poziţie a clasamentului, 7. Topul este condus de rapperul Lil Uzi Vert, care s-a aflat cu albumul „Luv Is Rage 2” pe primul loc în Billboard 200 şi a avut patru piese în top 40 al Hot 100, inclusiv colaborarea cu Migos „Bad and Boujee”.