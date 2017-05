50 de primăveri, luna viitoare! Nicole Kidman apariție de zile mari pe covorul roșu de la Cannes! ”Arăt și mă comport ca o tânără de 21 de ani!”

Nicole Kidman cu fusta sa din tul alb asemeni unei balerine și fostul vicepreședinte american Al Gore au fost protagoniștii de luni seară ai covorului roșu de la Cannes pe care s-au perindat membrii a trei echipe de film, relatează EFE.

Kidman, care a venit la brațul soțului său Keith Urban, a fost marea vedetă a serii în care a fost prezentat 'The Killing of a Sacred Deer', noul film al regizorului grec Yorgos Lanthimos care aspiră la trofeul Palme d'Or al festivalului de la Cannes.

Actrița australiană, care a acaparat toate flashurile cu ținuta sa juvenilă și o spectaculoasă brățară cu diamante, a pozat alături de echipa lungmetrajului, printre care și partanerul său din film, Colin Farrell, care nu a participat la prezentarea prealabilă cu presa.

Pe covorul roșu a pășit, în frunte cu Al Gore, și echipa documentarului 'An Inconvenient Sequel: Truth to Power', prezentat la Cannes după zece ani de la precedentul 'An Inconvenient Truth'.

Credit foto: Hepta