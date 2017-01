A cântat-o plângând, în fața fanilor! Piesa compusă de Selena Gomez, în cel mai greu moment din viața ei: "Eram doborâtă complet"

La doar 24 de ani, are o carieră de succes şi milioane de fani care o iubesc. Deşi nu îi lipseşte nimic, Selena Gomez a trecut prin momente extrem de dificile, iar muzica a fost singurul ei refugiu.

De curând, artista s-a întors în viaţa publică, moment pe care fanii l-au aşteptat cu nerăbdare. După ce a fost diagnosticată cu lupus şi trecut printr-o depresie serioasă, a învins toate greutăţile care i-au apărut în cale şi a creat una dintre cele mai sensibile piese din cariera ei.

Suferinţa a inspirat-o, iar versurile sunt extrem de puternice, încărcate de trăire şi emoţii. "The Heart Wants What It Wants” a fost compusă într-o perioadă dificilă din viaţa ei.

Totul a început în 2014, după ce se internase pentru prima dată la dezintoxicare. În 2013 și-a anulat turneul, după ce a aflat că suferă de lupus. Tot în acea perioadă s-a despărțit de Justin Bieber.

”Încercam să-mi dau seama ce fac. Eram doborâtă complet. Am luat niște decizii greșite, la fel și el”. Selena a mai povestit că monologul de la începutul videoclipului a fost înegistrat fără ca ea să știe. ”Eram singură în cameră, m-am uitat în oglindă și am avut o conversație cu mine. Mi-am pus toate întrebările care îmi veneau în minte în acel moment. Producătorii au pus microfonul sub masă și s-a înregistrat tot ce am spus”, povesteste artista, potrivit zutv.ro

Piesa i-a emoționat pe fani, până la lacrimi. În momentul în care a cântat-o pentru prima dată, în fața acestora, Selena a început să plângă.