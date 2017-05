A sedus-o pe Sue Ellen, soţia lui J.R, în "Dallas", iar acum s-a stins! Jared Martin, cowboy-ul Dusty Farlow din celebrul serial, a murit, la vârsta de 75 de ani, răpus de cancer

Actorul american Jared Martin, care l-a interpretat pe cowboy-ul Dusty Farlow în celebrul serial "Dallas", a murit la vârsta de 75 de ani, din cauza unui cancer pancreatic, în locuinţa din Philadelphia, după cum a anunţat fiul său, Christian Martin, pentru The Hollywood Reporter.

Jared Martin a fost coleg de cameră la Columbia University din New York cu regizorul Brian de Palma şi a jucat în primul şi al treilea film ale cineastului: "Murder a la Mod" (1968) şi "The Wedding Party" (1969).

În "Dallas", Martin a jucat rolul unui cowboy de rodeo care a sedus-o pe Sue Ellen Ewing, soţia lui J.R., dar care a murit într-un accident de avion. Producătorii au fost nevoiţi să readucă personajul său pe ecran la cererea publicului.

Cariera lui Jared Martin include roluri în două seriale TV de science-fiction: "The Fantastic Journey" din 1977, la NBC, şi o adaptare a "War of the Worlds", 1988-1990.

Martin a mai apărut în filme precum "Westworld" (1973), "The Second Coming of Suzanne" (1974) şi Pia Zadora's "The Lonely Lady" (1983), de Pia Zadora. În televiziune, a jucat în "The Partridge Family", "Dan August", "Night Gallery", "The Rookies", "The Waltons", "How the West Was Won", "The Incredible Hulk", "Scarecrow and Mrs. King", "The Love Boat", "Hunter" şi "L.A. Law".

După ce s-a retras din actorie, Martin a înfiinţat şi a devenit director de creaţie la Big Picture Alliance, o asociaţie nonprofit, care introduce copiii în arta filmului, a lucrat ca pictor şi fotograf.