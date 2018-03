Actorul care l-a jucat pe "Superman" a murit?! Henry Cavill, nevoit să dezmintă zvonurile despre moartea sa: "Când afli că..."

Henry Cavill, starul noii serii de filme "Superman", a fost victima unei farse online privind decesul său, actorul britanic precizând pe platforma online Instagram că este în viaţă

Cavill, care a jucat rolul lui Clark Kent în noua franciză "Superman", lansată în 2013, a publicat o fotografie pe Instagram, însoţită de o imagine cu rezultate ale căutărilor pe motorul Google, de luni, care arătau că era mort din 3 martie 2018.

"Când afli că ai murit în urmă cu două zile...", a scris actorul.

Cavill a interpretat rolul lui Superman în trei filme DC, "Man of Steel" (2013), pentru care a primit un MTV Movie and TV Award, "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016), pentru care a primit o Zmeură de Aur, alături de Ben Affleck, pentru cel mai prost cuplu pe marele ecran, şi "Justice League" (2017).

Actorul britanic Henry Cavill, în vârstă de 34 de ani, este cunoscut şi pentru rolul lui Charles Brandon, cumnatul regelui Henric al VIII-lea, în serialul de succes "Dinastia Tudorilor/ The Tudors".