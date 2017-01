Adina Butar, vacanță exotică, în Mexic, alături de iubitul Markus Schulz, dj-ul numărul unu al Americii: "Am făcut un fel de pact: să nu ne deschidem telefoanele"

După ce au încheiat anul cu un concert de zile mari, în Los Angeles, Adina Butar şi iubitul ei, dj-ul numărul 1 al Americii, Markus Schulz, şi-au luat o binemeritată vacanţă.

După câţiva ani în care nu şi-au putut lua concediu, cei doi artişti au dat fuga tocmai în Mexic. Îndrăgostiţii au ales Cancun, că locaţie în care să se relaxeze, dar şi încarce cu noi baterii, pentru 2017. Talentată noastră cântăreaţă a profitat, din plin, de soarele arzător, pentru a se bronza, dar a şi imortalizat frumoasele peisaje din exotica lor vacanţă.

"După un an plin şi obositor, am considerat că este momentul pentru a ne lua o vacanţă. Eu şi Markus am vrut să plecăm, pentru o săptămână, în Cancun, şi să ne relaxăm la maxim. Mai mult de atât, am hotărât nici telefoanele să nu le avem cu noi, atât timp cât suntem în concediu.

Am făcut un fel de pact, să nu ne deschidem telefoanele şi mail-urile decât seara, atunci când ajungem în camera de hotel. Încă ne bucurăm de soare şi multă iubire, de timp doar pentru noi doi!", a povestit Adina Butar.

Adina Butar este cunoscută publicului ca fiind vocalul din spatele proiectelor lui Markus Schulz, cel care a fost desemnat, ani la rând, drept Dj-ul numărul 1 al Americii. Aceasta compuse şi produce, totodată, şi pentru artişti de la noi şi peste hotare.

Cel mai recent, Novaspace, este manageriat întru totul de ea, iar piesa proiectului, "Since you've been gone" feat Joseph Vincent, a ajuns locul 1 în Polonia şi în topurile MTV Europe.