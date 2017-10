"Am vrut să mă calugăresc”. Mirabela Dauer și-a deschis sufletul și a povestit traumele prin care a trecut, în căsnicie: ”Soțul mă bătea, dar am stat cu el pentru părinții mei"

Mirabelă Dauer a vorbit pentru Antena Stars despre suferinţele cumplite prin care a trecut alături de fostul soţ. A fost abuzată şi a îndurat datorită unui singur lucru!

"Dacă Dumnezeu ne încearcă, ştie el de ce ne încearcă. Are altceva bun pregătit pentru tine. Te înşală iubitul? Nu este un capăt de ţară. Îi spui "Pa!".

Eu, când am avut problemele, când am fost căsătorită, le-am ascuns părinţilor. Nu voiam să îi supăr, de asta am mai stat. Atâta timp cât un bărbat da în tine, de ce să stai cu el. Pentru ei am stat, mi-a fost ruşine de ei (...) La un moment dat, am vrut să mă călugăresc", mărturiseşte artistă.