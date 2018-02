Andreea Bălan, lucruri nespuse până acum! „George mi-a dat confortul acela de a fi eu”

Andreea Balan face sacrificii imense atunci când vine vorba de cariera ei. Dar frumoasa blondină din fosta trupă "Andre" are o familie minunată şi un soţ exemplu, care o înţelege de fiecare dată.

„În câţiva ani am reuşit să construiesc ceva. Mi-am pus viaţa în primul album, toate frustrările mele mi le-am pus, eram şi brunetă, au fost 2-3 ani. E mai greu să te reinventezi, pentru că de la zero oamenii nu au prejudecăţi de tine, dar e foarte greu să schimbi percepţia unor oameni. (...) Când am câştigat trofeul şi am fost la concursul de dans din Mexic, a fost foarte greu. Întorcându-mă în ţară, am zis că vreau să cânt şi să fac show. Publicul are parte de altceva. Toate astea au fost prin muncă. Atunci a trebuit să compensăm lipsa tehnicii. (...) Elena (n.r. asistenta lui Mihai Morar) e cu mine de opt ani. E foarte greu să găseşti oameni determinaţi. Ea e foarte determinată. Eu vreau să am în jurul meu oameni ambiţioşi ca mine. (...) Acum două săptămâni am mâncat shaorma, mi-a adus George. L-am ales la un casting, aveam nevoie de un bărbat frumos pentru un videoclip, am cerut de la o agenţie poze şi l-am ales pe el. Mi s-a părut că se potriveşte. Mi s-a părut sincer şi liniştit. Aveam nevoie de cineva care să-mi ofere linişte acasă”, a povestit Andreea Bălan în emisiunea „Star Chef” de pe Antena Stars.