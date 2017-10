Brenda din „Beverly Hills 90210“ le-a arătat fanilor o fotografie cutremurătoare cu ea, în luptă cu o boală necruțătoare: „Cancerul are atât de multe faze. Șoc, negare, acceptare, furie, resentimente!”

Actriţa Shannen Doherty, actrița de care publicul s-a îndrăgostit pur și simplu după ce a interpretat-o pe pe Brenda Walsh în „Beverly Hills 90210“, rol care a consacrat-o, încă luptă din toate puterile cu o boală necruțătoare.

Vă reamintim că bruneta a fost diagnosticată cu cancer la sân în februarie 2015 şi a trecut prin opt runde de chimioterapie. Vestea bună e că în prezent, cancerul a intrat în remisiune, însă, așa cum scrie pe pagina ei de Facebook, pericolul e departe de a fi depășit total.

De curând, actrița a postat pe pagina ei o fotografie care o înfățișează în prima zi de chimioterapie... ”Brenda” noastră dragă a fost marcată grav de pierderea părului.

Descrierea e emoționantă:

“Această imagine e foarte personală pentru mine. Începeam chimioterapia. Foloseam o cască cu gel care răcește scalpul în speranța că n-o să-mi pierd părul dar mi-au căzut smocuri întregi. M-am simțit rău și m-am pierdut pe mine. Am câștigat oameni și am pierdut oameni. Am fost slabă și am fost puternică. M-am simțit urâtă deși, în interior, m-am simțit mai frumoasă ca niciodată. Îmi amintesc ca și cum ar fi fost ieri, ca și cum ar fi fost acum câteva minute.

Cancerul are atât de multe faze. Șoc, negare, acceptare, furie, resentimente, răzvrătire, frică, apreciere, frumusețe. Remisiune. Chiar și în acest punct fazele continuă să vină. Cancerul e cu tine mereu.

Cei care au trecut prin asta știu că și dacă ai învins cancerul, tot te afectează, într-un mod bun dar și într-un mod rău. Treci în continuare prin acel carusel de emoții. Tot ai nevoie de susținere și dragoste. Și totuși te agăți de viață și trăiești, trăiești, trăiești.”

Ajutorul și sprijinul fanilor au contat enorm pentru ea

Shannen Doherty a ţinut un fel de jurnal online al luptei sale împotriva cancerului mamar cu care a fost diagnosticată în 2015, pentru a-şi ţine fanii permanent la curent cu starea ei de sănătate, publicând în ultimii doi ani numeroase informaţii, fotografii şi înregistrări video pe reţelele de socializare.

Shannen a anunţat la sfârşitul lunii februarie că a finalizat şedinţele de chimioterapie împotriva cancerului mamar.

La începutul lunii ianuarie, Shannen Doherty a anunţat că a încheiat ultimul set de şedinţe de radioterapie şi a adus un omagiu echipei sale de medici radiologi, dar şi dispozitivului medical cu care a urmat acel tratament, căruia vedeta americană i-a atribuit un nume de alint - ”Maggie”.