Cătălin Crişan şi Mihai Morar s-au luat la HARŢĂ în direct, la tv: "Auzi, tu ce vrei, m-ai sunat ca să ne certăm?" Care e MĂRUL DISCORDIEI

Cătălin Crişan i-a reproşat lui Mihai Morar în timpul interviului din această seară de la "Răi da' buni" că nu l-a salutat în cadrul unei ediţii mai vechi.

Atitudinea artistului l-a luat prin surprindere pe moderatorul emisiunii de la Antena Stars, care şi-a cerut scuze în public.

"Am regizat nişte piese, am scris nişte piese de teatru, iar anul ăsta se împlinesc 30 de ani de carieră. (...) Nu numai că am regizat o piesă de teatru, dar am şi scris o piesă de teatru. Pot să spun că sunt şi dramaturg. (...) Vrei să-ţi spun de ce nu am mai venit la tine. Ultima oară când am fost la tine... am fost la şi nu m-ai salutat timp de o jumătate de oră. Auzi, tu ce vrei, m-ai sunat ca să ne certăm? Numai că unii aveau muzică nouă şi alţii, nu.", a povestit Cătălin Crişan în cadrul emisiunii "Răi da' buni".