Povestea elevilor care fac naveta în autobuzul înghețat: „La -25 de grade Celsius, era mai cald afară decât în autobuz. Motorina a congelat!”

Medicii legişti americani au confirmat în certificatul de deces al actriţei Carrie Fisher că vedeta americană, interpreta personajului Prinţesa Leia din franciza cinematografică ”Star Wars”, a murit în urma unui infarct, însă cauza aflată în spatele acelui episod medical fatal nu este deocamdată cunoscută, informează BBC.

Potrivit acestui certificat oficial, la rubrica aferentă cauzei decesului actriţei Carrie Fisher, medicii legişti au folosit expresia ”stop cardiac/amânat”.

Termenul ”amânat” înseamnă că autorităţile medicale au nevoie de o investigaţie mai amănunţită pentru a descoperi elementul care a declanşat infarctul ce i-a fost fatal celebrei actriţe americane. Medicii legişti vor efectua şi un set de teste toxicologice, însă acestea vor dura cel mai probabil câteva săptămâni.

Carrie Fisher se afla în turneu de promovare a cărţii sale ”The Princess Diarist” atunci când a suferit un infarct la bordul unui avion ce efectua o cursă între Londra şi Los Angeles, pe 23 decembrie. Actriţa americană nu şi-a recuperat niciodată cunoştinţa şi a murit pe 27 decembrie la Ronald Reagan UCLA Medical Centre din Los Angeles.

Mama ei, actriţa Debbie Reynolds, a murit în ziua următoare, pe 28 decembrie, din cauza unui accident vascular cerebral. Debbie Reynolds a fost înmormântată pe 7 ianuarie. Cenuşa fiicei sale, Carrie Fisher, care a fost incinerată la câteva zile după deces, a fost depusă în cadrul aceleiaşi ceremonii în mormântul mamei sale, într-o urnă funerară ce are forma unei pastile de Prozac.

Numeroase vedete de la Hollywood au participat la o slujbă funerară în memoria celor două actriţe, pe 6 ianuarie, cu o zi înainte de înmormântare.

Debbie Reynolds, născută pe 1 aprilie 1932, a jucat roluri principale în comedii şi musicaluri importante de la Hollywood, în anii 1950 - 1960. La vârsta de 19 ani, a cunoscut succesul cu interpretarea sa din "Cântând în ploaie/ Singing in the rain”, în care a jucat alături de Gene Kelly. În 1964, a primit o nominalizare la categoria cea mai bună actriţă în rol principal a premiilor Oscar, pentru musicalul ”The Unsinkable Molly Brown”. În 2015, a primit din partea Screen Actors Guild premiul pentru întreaga carieră, înmânat de fiica ei. A jucat în peste 80 de filme artistice şi de televiziune. Debbie Reynolds s-a căsătorit în 1955 cu cântăreţul Eddie Fisher cu care a avut doi copii - Carrie şi Todd. Cuplul a divorţat în 1959, iar actriţa s-a mai căsătorit de două ori.

Carrie Fisher, născută pe 21 octombrie 1956, a fost fiica actriţei Debbie Reynolds şi a cântăreţului Eddie Fisher. A devenit celebră cu rolul Prinţesei Leia din trilogia iniţială a francizei ”Star Wars” (1977-1983), pe care l-a reluat şi în cel mai recent film din această serie, ”Star Wars: Trezirea Forţei”. S-a remarcat şi în alte filme, precum ”Şampon/ Shampoo” (1975), ”Fraţii Blues/ The Blues Brothers” (1980), ”Hannah şi surorile ei/ Hannah and Her Sisters” (1986), ”Vecinii/ The Burbs” (1989) şi ”Când Harry a cunoscut-o pe Sally/ When Harry Met Sally” (1989). Actriţa americană a scris patru romane şi trei volume de memorii şi a fost căsătorită cu muzicianul Paul Simon în perioada 1983-1984.

