Cel mai frumos gest! Dani Oţil, surpriză de zile mari pentru mama sa: "Nu am avut curaj să o chem până acum"

În urmă cu câteva luni, matinalul de la "Neatza" şi-a deschis un restaurant în nordul Capitalei, însă, după cum chiar el spune, nu a reuşit să îşi aducă familia în locul atât de drag lui.

După un apropo subtil din partea mamei sale, Dani Oţil şi-a luat inima-n dinţi şi a chemat-o la Bucureşti pentru a găti timp de o săptămână prânzul în restaurantul pe care l-a deschis în urmă cu jumătate de an. Bonus pentru prietenii virtuali, matinalul a postat pe pagina de Facebook şi o fotografie de când era copil.

“Ea e mama. M-a întrebat dacă ne merge restaurantul. Apoi m-a întrebat dacă e bună mâncarea. Opa. Când te întreabă un prieten sau un potențial client ai ce să le spui... Dar cu mama e greu. Am deschis de juma de an, dar nu am avut curajul să o chem. Acum, ca totul merge bine... Mi-am luat inima în dinți. Mama mea şi mama lui Demi (prietenul şi asociatul meu), vin în vizită "de lucru". Săptămâna asta ne lăsăm pe mâna lor. Prânzul le aparține. Am emoții”, a scris Dani pe reţeaua de socializare.