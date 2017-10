"Cichi Ceane, Cichi Ceane, ce-ai făcut, măi, barosane?". Fiica actorului a recunoscut că este lesbiană și se iubește cu un model: "Mi-a dat şansa să îmi dau frâu liber gândurilor"

Etta Ng, fiica celebrului actor Jackie Chan, a anunțat că este lesbiană, într-o postare pe Facebook. În vârstă de 18, tânăra a declarat în mod public că este lesbiană şi că are o relaţie cu un model canadian.

Etta Ng este fata lui Jackie Chan cu Elaine Ng, actriţă şi câştigătoarea titlului Miss Asia 1990. Femeia a rămas însărcinată, când Jackie Chan era căsătorit cu actriţa Joan Lin, alături de care are un băiat, cântăreţul şi actorul Jaycee Chan.

„În caz că nu a înţeles nimeni aluzia, sunt gay“, a scris tânăra pe Facebook. În acelaşi timp, modelul canadian Andi Autumn a publicat, tot pe Instragam, o fotografie cu fiica actorului şi un mesaj în care confirmă că are o relaţie cu aceasta. „Nu am întâlnit niciodată pe cineva ca ea. Mi-a dat şansa să îmi dau frâu liber gândurilor. Nu m-a judecat, doar m-a înţeles. Totul ne-a fost potrivnic, am fost împinse înapoi din nou şi din nou, însă ştiu că vom trece peste tot împreună.

Trecând peste toate greutăţile din acest an, în sfârşit suntem pe drumul cel bun. Ne-am lovit de discriminarea familiei, a prietenilor şi a societăţii din Hong Kong. Deşi trăim într-un oraş multicultural încă sunt foarte mulţi oameni încuiaţi la minte. Dar nimic nu mai contează când ştiu că ea este lângă mine în fiecare dimineaţă. Te iubesc!“, a scris iubita Ettei pe Instagram.

În urma mărturisirii sale, Etta Ng a primit o grămadă de încurajări din partea fanilor și cunoscuților:

„Am rămas fără cuvinte. Vă mulţumesc pentru iubirea şi aprobarea pe care ni le-aţi arătat. Oameni din întreaga lume ne-au scris, în timp ce mass-media din Hong Kong continuă să tacă. Am crescut într-o lume a negativităţii şi a viziunilor înguste, dar am ajuns în acel moment în care am realizat că mă pot folosi de experienţa mea pentru a-i ajuta pe alţii ca mine“, a scris Etta Ng.