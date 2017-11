Cristina Stamate, condusă pe ultimul drum, fără familie: "Ea nu are nicio vină săraca că a rămas fără rude. Nu are nicio vină. Au dispărut"

Sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței Cristina Stamate a fost depus marți la Teatrul "Constantin Tănase", zeci de bucureșteni venind să îi aducă un ultim omagiu. Printre cei care au trecut să își ia rămas bun s-au numărat Mitică Popescu, Alexandru Arșinel, Vasile Muraru, Ana Maria Donose, Paula Rădulescu.

Coroane de flori au fost trimise de președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, Ministerul Culturii, Teatrul "Constantin Tănase", colegii de la Liceul "Sf. Sava".

Sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței va rămâne în foaierul teatrului până miercuri, la ora 9,00, urmând ca slujba de înmormântare să aibă loc la Cimitirul Bellu la ora 11,00, iar înmormântarea la ora 12,00 pe Aleea Artiștilor.

Directorul Teatrului "Constantin Tănase", Alexandru Arșinel, a spus că s-a ocupat de găsirea unui loc de veci în Cimitirul Bellu.

"Reputația și valoarea acestui teatru a facilitat deschiderea unor uși și realizarea unor, hai să zic, beneficii cu mai multă ușurință", a afirmat Arșinel.

El a precizat că de funeraliile actriței s-a ocupat și nepoata ei. Întrebat dacă au venit rude la căpătâiul Cristinei Stamate, el a precizat: "Da. Sunt înăuntru. Nepoata ei. Ea nu are nicio vină săraca că a rămas fără rude. Nu are nicio vină. Au dispărut. Fratele din Israel a murit, fratele de aici este grav bolnav. Are o nepoată care este în Israel și a mai venit o nepoată aici, dar în rest nu știu".