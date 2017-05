Cum a slăbit Oana Lis 20 de kilograme în doar 4 luni? A dezvăluit ce dietă a ținut

Oana Lis a avut mereu probleme cu greutatea, însă nu de puține ori a recunoscut public că îi place foarte mult să mănânce. De-a lungul timpului, blonda a avut mai multe fluctuații de greutate, însă a avut și momente în care și-a propus în mod serios să slăbească. Și a reușit.

În urmă cu ceva timp, soția lui Viorel Lis a reușit să slăbească în mod sănătoasă 20 de kilogram în doar patru luni. Oana Lis a dezvăluit ce stil de viață a adoptat pentru a atinge această performanță.

„În aproximativ patru luni am slăbit. Am mâncat, nu pot să stau nemâncată. Problema e că aveam colesterolul mare, am şi probleme cu inima, iar acum trebuie să îmi fac analizele din nou. Aşa că am slăbit din cauză că aveam probleme de sănătate, nu am slăbit pentru ce ar fi comentat lumea. Erau tot felul de comentarii despre mine, la care Viorel se oftica, se enerva, dar eu nu. Oamenii mă iubesc indiferent dacă sunt grasă sau slabă”, a povestit Oana Lis, în urmă cu ceva timp, la emisiunea „Acces Direct”.

Blondina a mărturisit că a apelat la un specialiat pentru a-i recomanda dieta pe care a ținut-o. Cu toate acestea, Oana susține că îi este destul de greu să renunțe complet la mâncărurile care îi plac.

„Am fost la nutriţionsit. Dar uneori mai mănânc şi la fast food. Am renunţat la dulciuri, mai mănânc o dată pe săptămână. E greu, dar dacă vrei poţi. Am 76 de kg şi vreau să mai dau jos încă vreo 5 kg, pentru că vine vara, mergem la plajă. Am ţinut o combinaţie de mai multe cure. Am o listă cu alimentele permise şi nepermise, dată de nustriţionist. Nu am voie paste, prăjeli, fast food. E important să mănânci dimineaţa, pentru că îţi dă energie. Eu nu mâncam dimineaţa, mâncam mult seara şi nu era bine. Am renunţat la carnea de pui şi la cartofii prăjiţi, mănânc mai mult porc, nu mai beau sucuri, decât fresh-uri şi apă plată. Merg şi la sală, dar nu foarte des. Când mă urc pe aparatele alea mă ia ameţeala, nu ştiu să le folosesc pe toate”, a mai spus Oana Lis.