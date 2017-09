Cum arată frumoasa Flavia Apostol după ce a învins lupta cu anorexia! De dragul unui bărbat, diva a învăţat să trăiască la cote maxime şi să aibă grijă mai multă de ea

Frumoasa Flavia Apostol, cea mai cunoscută anorexică din România, a reuşit să învingă afecţiunea de care suferea de mai mulţi ani. În urmă cu trei ani, blondina avea 38 de kilograme şi 1.72 înalţime, iar medicii era îngrijoraţi că şi-ar putea pierde chiar viaţa.

După ce a consultat un nutriţionist şi un psiholog, diva parcă a renăscut. Ba, mai mult, s-a îngrăşat 12 kilograme şi a ajuns la o greutate aproape de normal.

„Abia la 38 de kilograme mi-am dat seama că mi-am închis toate uşile. Refuzăm orice ajutor. Mă duceam la sală, alergam, chiar dacă eram foarte slabă. Mulţi îmi spuneau că sînt urîtă, oribilă, că arăt îngrozitor”, a declarat Flavia unui tabloid.

În plus, tânăra trăieşte o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat care o iubeşte şi are mare grijă ca iubita lui să fie sănătoasă şi fericită.

Flavia s-a remarcat la un post TV, iar acum are o televiziune online și a scris inclusiv o carte despre lupta ei cu anorexia.