Dan Ciotoi, despre rezultatul biopsiei, după ce i-a fost extirpată tumora: „E o lecție de la Dumnezeu. M-am născut a doua oară”

Dan Ciotoi a fost operat cu succes de o tumoră benignă şi va putea cânta din nou, curând. Artistul se simte deja mai bine și se pregătește să lanseze un nou album.

Dan Ciotoi a ajuns pe masa de operație, la o clinică din Oradea, după Sărbători. Intervenția a durat două ore. Medicii i-au scos artistului tumoarea pe care o depistaseră în luna noiembrie a anului trecut, când i-au spus că este suspect de cancer.

"În primă fază, au spus că e de natură benignă, că e foarte bine conturat. Glanda parotidă, sub lobul urechii, la ecografie se vede ceva crescut care trebuie operat. Sunt suspect de cancer. În timpul operaţiei se ia probă şi apoi se află natura cancerului.

Nu am simţit nimic, nu e dureros. Am simţit ceva care a crescut treptat de un an şi am fost să-mi fac control. Nu am nimic altceva”, a poveste Dan Ciotoi, în urmă cu două luni.