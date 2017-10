De la Hollywood în ţările nordice! Cu lacrimi în ochi, "inspirată de femeile care se exprimă", cântăreaţa islandeză Björk a dezvăluit că a fost hărţuită sexual de un regizor. "Să oprim asta!"

Cântăreaţa islandeză Bjork a scris duminică pe Facebook că a fost hărţuită sexual în timpul unor filmări de un regizor danez, precizând că mărturisitrile care au ieşit la iveală în cazul Weinstein au determinat-o să vorbească.

"Pentru că l-am respins pe regizor în mai multe rânduri, el se înfuria de fiecare dată şi mă pedepsea, dând echipei impresia că eram persoana care avea probleme", a povestit ea pe Facebook.

Bjork, în vârstă de 51 de ani, nu a dezvăluit numele hărţuitorului ei, nici filmul în chestiune, dar a vorbit despre "o echipă de zeci de persoane care au permis şi încurajat" atitudinea lui.

Cântăreaţa, care evocă aceste fapte pentru prima dată, a explicat că a fost "inspirată de femeile care se exprimă" în legătură cu agresiunile sexuale la care au fost victime.

Mărturisiri cutremurătoare, printre lacrimi

"Am devenit conştientă de faptul că un regizor îşi poate atinge şi hărţui actriţele după bunul plac şi că industria cinematografică o permite", a adăugat ea.



Cântăreaţa a scris mesajul în momentul în care s-au înmulţit mărturisirile actriţelor care îl acuză pe producătorul american Harvey Weinstein de agresiuni sexuale.

Bjork a precizat că acest eveniment nu i-a compromis cariera căci, a spubliniat ea, nu avea "ambiţii" în lumea cinematografiei. Însă, ea a fost "îngijorată" în privinţa altor actriţe care au lucrat cu acelaşi regizor. "Sper ca această mărturisire să ajute actriţele şi actorii de peste tot", a spus artista în final. "Să oprim asta! Vine un val al schimbării în lume", a fost îndemnul ei.

Cine e nonconformista Björk?

Björk Guðmundsdóttir este cântăreaţă, compozitoare, actriţă şi producător muzical. Născută pe 21 noiembrie 1965, la Reykjavík, a debutat în 1987. Primul său album de studio, intitulat ”Debut”, a apărut în 1993, şi i-au urmat alte opt materiale. Björk a compus muzică de film, a deţinut rolul prinicipal în ”Dansând cu noaptea/ Dancer in The Dark” (2000), regizat de Lars von Trier, pentru care a primit o nominalizare la Oscar la categoria ”cel mai bun cântec original”, şi trofeul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul de Film de la Cannes. Björk are în palmares, între altele, cinci Brit Awards, a primit 14 nominalizări la premiile Grammy, un MTV Europe Music Award şi patru MTV Video Music Awards.