Declarații șocante! Chris Brown a povestit cum a ajuns s-o desfigureze pe Rihanna: ”M-a apucat de testicule! Aveam pumnul strâns şi am lovit-o. I-am spart buza!”

La opt ani de la incidentul care aproape i-a distrus cariera, Chris Brown rupe tăcerea. Artistul a vorbit fără perdea despre mult disputata noapte din februarie 2009, când a agresat-o pe Rihanna. Declaraţiile sunt parte a unui film documentar.

” Îmi amintesc că a încercat să mă lovească. Îmi amintesc că eram foarte supărat. Şi apoi eu chiar am dat în ea. Aveam pumnul strâns şi am lovit-o. I-am spart buza. Când am văzut ce am făcut, am rămas şocat. La naiba, am lovit-o, am lovit-o!”

Este deznodământul şocant al uneia dintre cele mai mediatizate relaţii din show biz. Talentaţi, frumoşi, tineri şi îndrăgostiţi, Rihanna şi Chris Brown păreau cuplul perfect. În spatele imaginii afişată în faţa camerelor, sunt însă multe obiceiuri imperfecte.



"O să fiu sincer. Ne certam des. Eu loveam, ea mă lovea. Nu era în regulă. Am vorbit de multe ori şi ne-am întrebat: "Ce naiba facem?"

Pe 12 februarie 2009, deja tumultoasa lor relaţie a atins punctul critic. O fostă iubită ce refuza să îi dea pace rapperului a provocat un nou conflict între Rihanna şi Chris. Era noaptea premiilor Grammy iar spiritele s-au aprins. De la violenţa verbală la cea fizică a fost un singur pas.

"M-a apucat de testicule şi atunci am muşcat-o, am muşcat-o tare pentru că eram la volan, încercam să conduc. A băut un pic cam mult. Şi eu. Amândoi am băut cam mult"

În vârstă de 20 de ani, pe atunci, Chris Brown a pledat vinovat la acuzaţiile de violenţă domestică şi a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendare şi un an de consiliere psihologică.