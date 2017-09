DiCaprio l-ar putea interpreta pe Joker, unul dintre cei mai cunoscuţi inamici ai supereroului Batman! Leo, vrei iar un Oscar?

Actorul Leonardo DiCaprio ar fi preferat de Warner Bros. pentru interpretarea rolului principal în filmul dedicat personajului Joker, unul dintre cei mai cunoscuţi inamici ai supereroului Batman, proiect care va fi regizat de Todd Philips, cunoscut pentru trilogia ”Marea mahmureală/ The Hangover”, şi pentru care Martin Scorsese va fi producător executiv, informează nme.com.

Proiectul a fost anunţat luna trecută, când DC Films şi Warner Bros. au comunicat că vor realiza un film despre originea personajului Joker, a cărui acţiune va fi plasată în anii 1980, în oraşul Gotham.

Filmul ar urma să aibă un stil asemănător thrillerului ”Şoferul de taxi/ Taxi Driver” (1976), regizat de Martin Scorsese.

Prima apariţie a actorului Leonardo DiCaprio într-un film de desene animate

Potrivit The Hollywood Reporter, surse apropiate proiectului, care se află la începutul etapei de pre-producţie, susţin că studioul va apela la implicarea lui Martin Scorsese pentru a încerca să îl convingă pe Leonardo DiCaprio să accepte rolul.

Aceasta ar fi prima apariţie a actorului Leonardo DiCaprio într-un film inspirat din universul benzilor desenate.

Totuşi, o ofertă oficială urmează încă să îi fie trimsă lui Leonardo DiCaprio, în timp ce Martin Scorsese s-ar afla încă în negocieri pentru implicarea sa în proiect.

Leonardo DiCaprio şi Martin Scorsese au lucrat împreună anterior, în proiecte precum: ”Bandele din New York/ Gangs of New York”, ”Cârtiţa/ The Departed” şi ”Lupul de pe Wall Street/ The Wolf of Wall Street”.