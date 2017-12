Din secretele de frumusețe ale Anastasiei Lazariuc. Are 63 de ani, dar arată de maximum 36! Artista are câteva reguli de la care nu se abate niciodată!

Frumoasa Anastasia Lazariuc are 63 de ani, dar arată de maximum 36! Artista are câteva reguli de la care nu se abate niciodată! Chiar dacă am putea crede că ține diete drastice și că sala de fitness a devenit a doua ei casă, realitatea este departe de a fi așa:

„Dietă nu am ţinut niciodată. Post, da. Aşa m-a învăţat mama. Eu nu am reuşit să ţin cap-coadă un post. Dar când vreau să mai slăbesc, asta fac. Pe vremuri, când era Ileana la mine şi deschidea frigiderul, cădeau morcovii şi îmi striga că nu are ce să mănânce la mine. Acum se întâmpla asta când mă duc eu la ea și deschid frigiderul”, a declarat Anastasia Lazariuc într-o emisiune TV.

În plus, vedeta a recunoscut că mănâncă foarte des morcovi, iar vitamina A o ajută să își mențină o piele și un păr demne de orice reclamă TV.