Doamne, cât de bine arată! Pamela Anderson, nud, la 50 de ani. Vedeta și-a dezgolit trupul perfect, fără niciun strop de inhibiții. Imagini interzise minorilor!

Actriţa canadiană Pamela Anderson, fost model Playboy, a pozat nud la vârsta de 50 de ani, pentru revista bianuală King Kong, informează The Sun.

Pamela Anderson apare în imagini alături de balerinului şi actorului Sergei Polunin.

Şedinţa foto a fost realizată de David LaChapelle, care a mai lucrat cu celebrităţi precum Cameron Diazm, Uma Thurman şi Madonna. După moartea lui Hugh Hefner, Pamela Anderson a spus despre acesta că i-a fost întotdeauna alături ei şi fiilor ei şi i-a mulţumit fondatorului revistei Playboy pentru că ”a făcut lumea un loc mai bun”.

Potrivit site-ului publicaţiei King Kong, aceasta este o revistă tipărită bianual, independentă, dedicată prezentării lucrărilor unor artişti, designeri, modele, muzicieni şi creatori de imagini din întreaga lume.

Pamela Anderson, născută pe 1 iulie 1967, s-a remarcat în calitate de fotomodel şi este vedeta care a pozat de cele mai multe ori pe coperta revistei Playboy. După rolul din serialul ”Baywatch” care i-a adus celebritatea, starleta canadiană a jucat în alte câteva seriale de succes, precum ”Meşterul casei/ Home Improvement” şi ”V.I.P.”.

Vedeta canadiană, în vârstă de 50 de ani, care are doi fii - Brandon Thomas Lee, în vârstă de 21 de ani, şi Dylan Jagger Lee, în vârstă de 19 ani - cu fostul ei soţ Tommy Lee, este o filantroapă dedicată şi o susţinătoare înfocată a organizaţiilor care militează pentru drepturile animalelor.

Pamela Anderson a lansat campania ”Sensual Revolution”, în colaborare cu rabinul Shmuley Boteach, pentru a avertiza societatea actuală în legătură cu pericolele generate de pornografia online, a colaborat cu PETA (People for the Ethical Treament of Animals) la un proiect pentru a stopa fermele de somoni din Canada şi i-a cerut prim-ministrul Theresa May să interzică în Marea Britanie folosirea animalelor sălbatice în companiile de circ.