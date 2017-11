El este bărbatul cu care se iubește Lady Gaga. Vedeta a ascuns relația dintr-un motiv secret. Iată cine este noul LOGODNIC al artistei!

Lady Gaga a avut un an destul de dificil. Artista americană a dezvăluit în urmă cu două luni că suferă de fibromialgie, fapt cea a obligat-o să-și suspende temporar turneul "Joanne World Tour". Iar acum aproape un an ea s-a despărțit de Taylor Kinney, cu care urma să se căsătorească.

Săptămâna aceasta însă interpreta hitului Bad Romance zâmbește din nou, iar clopotele de nuntă se fac din nou auzite.

Cântăreața a acceptat cererea în căsătorie a agentului său Christian Carino, cu care a început o relație în urmă cu nouă luni. Carino este o figură cunoscută în industria muzicii, fiind managerul unor vedete ca Miley Cyrus, Justin Bieber sau Jennifer Lopez.

Anunțul logodnei nu a parvenit decât acum presei deoarece, potrivit US Weekley, cei doi au dorit să amâne fericita veste pentru ca Lady Gaga să concentreze asupra recuperării sale după fibromialgie. Cântăreața a dezvăluit problemele sale de sănătate în documentarul realizat de platforma Netflix și intitulat "Five Foot Two".

Deși nu se cunoaște data sau locul în care se va căsători, mass-media locale sunt de părere că perioada tumultoasă prin care a trecut cântăreața se apropie de sfârșit. Lady Gaga și-a reluat deja turneul ce va avea ca destinație și Barcelona, unde va concerta la 14 și 16 ianuarie, la Palau Sant Jordi.