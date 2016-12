Este mereu veselă, dar a trecut prin greutăți incredibile. Mirela Boureanu Vaida, destăinuire dureroasă: "Am pierdut două sarcini! Am suferit, am plâns, au mai apărut și alte probleme medicale...”

Invitată la ”Dincolo de aparențe”, Mirela Boureanu Vaida a vorbit despre greutățile vieții, despre cât de tare şi-a dorit să devină şi cum parcă totul era împotriva ei.

Este o femeie de succes, cu o carieră înfloritoare şi o mamă devotată. Dacă astazo este tot timpul cu zâmbetul pe buze, în viaţa Mirelei nu au cirs intodeauna numai lapte şi miere.

"Eu, neavând nici casa mea, plăteam rate, mergeam cu autobuzul, dar toate au venit într-un timp pe care trebuia să îl dau eu lucrurilor ca să se întâmple şi când am zis gata, am 30 de ani, hai să facem copii, nu mi i-a dat Dumnezeu.

Am pierdut două sarcini, mi-am pierdut speranţa, am suferit, am plâns, am slăbit, au apărut şi alte probleme medicale. Dacă m-ai întreba ce regrt acum este că nu am o fetiţă în clasa I şi un băiat în clasa a treia", povesteşte vedetă, emoţionată.