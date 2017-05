Decepție uriașă pentru fanii lui Michael Jackson! Nici urmă de imagini cu Regele Muzicii Pop, în filmul despre viața acestuia. Nici măcar piesele artistului nu se vor auzi

Fanii lui Michael Jackson vor suferi o mare decepţie. Filmul dedicat vieţii Regelui Muzicii Pop nu va avea câteva elemente esenţiale. Nu vor exista imagini cu Michael Jackson şi nici piese ale acestuia.

Familia Jackson nu este de acord cu această ecranizare, aşa că şi-a pus avocaţii să intervină.

Cu o viaţă personală marcată de numeroase controverse şi apariţii publice intens mediatizate, Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, din cauza unei supradoze de propofol, un anestezic puternic, pe care starul american îl utiliza ca somnifer. Artistul efectua în acea perioadă o serie de repetiţii intense pentru ultimul său turneu din carieră, ”This Is It Tour”, care ar fi trebuit să includă 50 de show-uri şi să înceapă în iulie 2009, la Londra.

După decesul cântăreţului american, custodia celor trei copii ai lui - Prince Michael Jackson I, (născut pe 13 februarie 1997), Paris Katherine Jackson (născută pe 3 aprilie 1998) şi Prince Michael Jackson II (supranumit ”Blanket”, născut pe 21 februarie 2002) - a fost încredinţată mamei megastarului, Katherine Jackson.

Michael Jackson s-a remarcat încă din copilărie, în calitate de membru al grupului Jackson Five, şi a devenit apoi, după ce şi-a lansat cariera solo, unul dintre cei mai apreciaţi artişti ai planetei. A lansat numeroase albume de succes, precum ”Thriller”, ”Bad” şi ”Dangerous”, iar single-urile şi discurile sale s-au vândut în aproximativ 1 miliard de copii pe plan mondial.

Regele Muzicii Pop a câştigat 15 premii Grammy (dintre care două trofee onorifice), 26 American Music Awards (mai mult decât oricare alt artist solo), a fost recompensat cu două stele pe Walk of Fame din Hollywood - în 1980, ca membru al grupului Jackson Five, şi în 1984, ca artist solo - şi a fost inclus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame - în calitate de membru al grupului Jackson Five, în 1997, şi ca artist solo, în 2001.