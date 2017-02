Fiul cel mare al Antoniei și al lui Alex Velea ar putea ajunge un mare sportiv! Dominic uimește pe toată lumea cu talentul său!

Alex Velea îl învaţă pe Dominic să facă sport, iar micuţul este foarte ascultor.

Că Dominic are voce, știm deja! Dar că are și afinități pentru sport, abia acum am aflat! Nu o dată, părinții lui l-au surprins în plină acțiune! Fiul Antoniei și al lui Alex Velea pare să fie atras atât de muzică, cât și de antrenamentele sportive!

Cert e că spre oricare domeniu s-ar îndrepta, copilul va fi un exemplu demn de urmat de Akim, fratele mai mic!

Fiul cel mare al Antoniei, un superstar din faşă

Dominic, fiul cel mare Antoniei şi al lui Alex Velea, a avut priză la public încă dinainte de a se naşte. Ceea ce era și de așteptat, având în vedere că părinţii săi sunt vedete! Fotografii, filmuleţe, gif-uri cu băieţelul cu ochii albaştri, toate acestea l-au transformat pecopil într-o mică vedetă!