Galerie FOTO! Știrea care a făcut ”B(L)OOM: ”Chelnerița” lui Orlando, este, de fapt, actriță: A învățăt trei limbi de mică și a absolvit Academia de Film din Munchen

În ultimele 24 de ore, presa din lumea întreagă îl are în prim plan pe celebrul actor Orlando Bloom. Motivul? De data aceasta, nu este vorba de premiera noii producții ”Pirații din Caraibe” și, în fond, nici măcar nu este despre el.

Publicația ”The Sun” notează: ”O chelneriță a fost găsită dezbrăcată complet în camera de hotel a starului din <<Pirații din Caraibe>> și a fost concediată după ce și-ar fi petrecut noaptea cu Orlando Bloom”. LA fel și Daily Mail sau Mirror.co.uk.

Așa zisa ”chelneriță” poartă numele de Viviana Ross, are 21 de ani și este născută din părinți români. Mai departe de ”primele și banalele informații”, aflăm de pe site-ul imbd.com, unul dintre cele mai titrate în domeniul cinematografic, despre faptul că Viviana Ross este actriță, născută în Irlanda, la Dublin, unde a copilărit în primii ani de viață. După șase ani, în 2001, a luat calea Germaniei. Părinții săi sunt originari din România, acesta fiind motivul pentru care ea a crescut vorbind ca un nativ trei limbi stăine: engleza, germana și... româna.

(Credit foto: imdb.com)

În timpul școlii, Viviana a luat adesea parte la cercurile de teatru și a cochetat inclusiv cu muzica, într-o trupă a școlii unde a fost solistă. Potrivit biografiei publicate pe site-ul citat, acela a fost momentul în care Viviana și-a descoperit pasiunea pentru actorie și, încet, încet, și-a sporit aparițiile pe scenă, în fața publicului. Și-a intrat în mână.

Timp de șase ani, a dansat hip-hop. Le-a cam încercat pe toate, în materie de scenă și public, însă visul i-a fost și îi este, în continuare, cinematografia. În 2015, a absolvit cursurile Academiei de Film din Munchen, Germania. Mai apoi, s-a mutat la Londra, loc din care speră să cunoască panta ascendentă a carierei sale actoricești.

Pe contul său de Instagram, mai multe fotografii stau la loc de cinste. Femeie frumoasă, talentată, acum și ”vedetă” în partea de sus a marilor publicații. Go, go, go, Viviana!